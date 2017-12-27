Взрыв в магазине произошел в Петербурге

В Санкт-Петербурге в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте взорвалось неустановленное взрывное устройство, Девять человек, по предварительным данным, пострадали.

Из магазина эвакуировали свыше 50 человек. На месте ЧП работают сотрудники Росгвардии. Взрыв случился в камере хранения магазина и задел одну из касс, сообщают СМИ.

"По прибытии оказалось, что пожара на месте ЧП нет. За медицинской помощью обратились трое человек", — отметил представитель ГУ МЧС по Петербургу Андрей Литовка, передает РЕН-ТВ.