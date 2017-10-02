Боевиков ИГ задержали в Подмосковье за подготовку терактов на транспорте

ФСБ задержала в Московской области боевиков запрещенной в России экстремисткой организации ИГ. По предварительной информации, исламисты намеревались осуществить террористические акты на транспорте.

В пресс-службе ФСБ отметили, что действовавшая на территории Подмосковья ячейка ИГ была глубоко законспирирована. В группу радикалов входили уроженцы северокавказских республик, руководили ими иностранцы. В настоящее время все члены ячейки задержаны, у них изъяты самодельные бомбы, гранаты и огнестрельное оружие.

Ранее в понедельник «Аргументы недели» писали, что сотрудники спецслужб пресекли в Крыму деятельность еще одной запрещенной в РФ организации - «Таблиги Джамаат».