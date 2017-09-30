Названы погибшие военнослужащие на полигоне в Белогорске

СМИ сообщили имена военнослужащих, погибших от рук сослуживца на полигоне в Белогорске. ЧП произошло минувшей ночью во время ночных стрельб: ефрейтор Гасан Абдулахадов открыл огонь из автомата по военнослужащим, после чего сбежал с оружием.



Двое солдат получили ранения, трое человек погибли. Это 28-летний командир роты Егор Увкин и 20-летние военнослужащие Матвей Берников и Андрей Озеров. Увкин - выпускник Кемеровского высшего командного училища, у него остались жена и ребенок, сообщает «Интерфакс».



Сбежавший 23-летний срочник оказал сопротивление при задержании и был убит. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следствие рассматривает все возможные версии, среди которых нервный срыв военнослужащего.