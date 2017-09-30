В Амурской области военнослужащий срочной службы расстрелял из автомата сослуживцев, а затем с оружием сбежал с полигона. Инцидент произошел в окрестностях Белогорска во время ночных стрельб.



Срочник выпустил очередь из автомата в направлении группы ожидающих выхода на огневой рубеж. Смертельные ранения получили офицер и двое рядовых, еще двое военных были госпитализированы, сообщили в Минобороны. Стрелявшему вместе с автоматом и несколькими рожками патронов удалось скрыться с территории полигона.



Подразделение антитеррора в ходе поисковых мероприятий обнаружило и блокировало вооруженного солдата, он оказал вооруженное сопротивление, после чего против него применили оружие.

РИА Новости узнало личность военнослужащего. Это 23-летний ефрейтор Гасан Абдулахадов, родом из Дагестана, выполнял обязанности водителя-электрика радиостанции роты связи. Его призвали на службу в Нижневартовске. Мужчина никогда не попадал в поле зрения правоохранительных органов.



Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следствие рассматривает все возможные версии, среди которых нервный срыв военнослужащего.



