Супругов осудили за сокрытие смерти сына и похищение ребенка для подмены

Суд вынес приговор волгоградским супругам, которые похитили трехлетнего мальчика, чтобы скрыть смерть приемного сына. Мать семейства приговорили к семи годам лишения свободы в колонии общего режима, ее супруг получил шесть лет «строгача».



Супругов Андрея и Наталью Павловых признали виновными по ряду статей: похищение заведомо несовершеннолетнего, оставление в опасности, причинение смерти по неосторожности, мошенничество при получении выплат.



Год тому назад один из четырех приемных детей пары опрокинул на себя кастрюлю с кипятком и сильно обварил ноги. Приемная мать решила не обращаться к медикам, самолечение не помогло, и ребенок умер через несколько дней. Женщина избавилась от тела, закопав его на заднем дворе дома. Детям и мужу она сказала, что Егор пропал, выдвинув при этом версию, что его похитила биологическая мать. На допросе муж Павловой подтвердил, что до 8 мая все в доме были уверены, что ребенка украла родная мать.



Чтобы скрыть факт отсутствия приемного сына, выплаты на которого продолжили поступать, супруги решили похитить похожего мальчика. 7 мая 2017 года в парке города Морозовска Ростовской области они выхватили 3-летнего Тимура из рук его бабушки, брызнув женщине в лицо из газового баллончика, и увезли к себе домой – в хутор Ярской Волгоградской области. Ребенка нашли на следующий день и передали в родную семью. Приемным детям Павловых не повезло дважды: не имея кровных родителей, они потеряли и приемных – сейчас их передали в интернат.



