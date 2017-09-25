Изобретатель электронных браслетов для ФСИН вышел по УДО

Изобретатель и производитель электронных браслетов для ФСИН, директор компании «Мета» Николай Мартынов, осужденный по делу о махинациях при их госзакупках, вышел на свободу по условно-досрочному освобождению.

Преображенский суд Москвы удовлетворил ходатайство Мартынова об УДО.

Мартынов был осужден в особом порядке в июле прошлого года. Он признал свою вину и пошел на сделку со следствием, дав показания на других фигурантов дела. Изобретатель согласился компенсировать ущерб государству, предоставив семь тысяч новых комплектов устройств. Суд приговорил его к трем годам и восьми месяцам лишения свободы.



Фигурантами дела об электронных браслетахх также являются экс-директор ФСИН Александр Реймер, приговоренный в июне к восьми годам лишения свободы, и его бывшие подчиненные Николай Криволапов и Виктор Определенов, осужденные на пять лет восемь месяцев и шесть лет колонии соответственно.



