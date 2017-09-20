В управы восьми районов Москвы поступили анонимные звонки об угрозе взрыва

В администрации восьми районов Москвы 20 сентября поступили анонимные сообщения о якобы заложенных там бомбах. Информация о наличии взрывных устройств проверяется в настоящее время спецслужбами.

Необходимые мероприятия по обнаружению взрывных устройств проводятся сейчас в районных управах Южное Чертаново, Отрадное, Алексеевское, Покровское-Стрешнево, Преображенская, Бескудниково, Черемушки и Теплый Стан, сообщает ТАСС.

Из зданий проведена эвакуация персонала и посетителей, работают взрывотехники и кинологи с собаками. Про анонимные звонки о минировании «Аргументы недели» сообщали, звонки начались 10 сентября. В полиции считают, что телефонный терроризм устраивается с помощью средств IP-телефонии.