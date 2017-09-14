В Сети появилась аудиозапись звонка о минировании

Анонимные звонки о минировании общественных объектов начали поступать в правоохранительные органы российских городов еще 10 сентября. Их шквал не утихает до сих пор. Россию захлестнула волна телефонного терроризма.

До сих пор ни одно из сообщений не подтвердилось, а их количество огромно. Только накануне в Москве было принято 65 анонимных звонков об угрозе взрыва на 70 объектах - торговых центрах, вузах, на вокзалах, эвакуировано около 100 тыс. человек. Торговые центры несут огромные убытки из-за эвакуации посетителей. Так, арендаторы "Метрополиса" понесли убытки в 100 млн рублей, "Афимолла" – в 70 млн рублей.

Против злоумышленников было заведено уголовное дело. К расследованию подключены спецслужбы. Подозреваемых хотят объявить в розыск. Предположительно, эти люди находятся за границей, не исключена их связь с ИГ.

Паблик Mash разместил в Сети аудиозапись одного из звонков с угрозой о готовящемся взрыве в Нижнем Новгороде. Установить подлинность этой записи не представляется возможным, хотя компьютерный монтаж исключен – фразы звонившего различаются по интонации. При этом аноним не реагирует на слова оператора.

Звонок телефонного террориста прокомментировал "Бизнес ФМ" эксперт в области информационной безопасности и технологий Максим Эмм: "Дело в том, что такую запись, единожды записав - а это может сделать, в принципе, любой человек, - очень легко прозвонить и проиграть по любому телефону в мире…Вот эту запись с паузами, в которых собеседник должен дать ответ, скорей всего, ее распространили с помощью многочисленных сервисов IP-телефонии, которые позволяют, в принципе, из любого уголка интернета практически анонимно позвонить. И звонок будет выглядеть как поступивший откуда угодно".



