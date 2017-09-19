По подозрению в убийстве мужчины на рынке "Садовод" разыскиваются два человека
19 сентября 2017, 22:54 [ «Аргументы Недели» ]
По подозрению в убийстве мужчины на рынке "Садовод" в Москве разыскиваются два человека. Согласно информации московского управления МВД, тело человека со следами ножевого ранения обнаружено на улице Верхние Поля.
По версии полиции, человеу убит в результате поножовщины на рынке "Садовод", - сообщает РИА.
После поножовщины на рынке по подозрению в убийстве ножом разыскиваются два человека.