По подозрению в убийстве мужчины на рынке "Садовод" в Москве разыскиваются два человека. Согласно информации московского управления МВД, тело человека со следами ножевого ранения обнаружено на улице Верхние Поля.

По версии полиции, человеу убит в результате поножовщины на рынке "Садовод", - сообщает РИА.

После поножовщины на рынке по подозрению в убийстве ножом разыскиваются два человека.