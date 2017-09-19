О подрыве банкоматов «Альфа-банка» в Москве «Аргументы недели» сообщали ранее. Неизвестные бандиты похитили после взрывов 40 миллионов рублей. Полиция 19 сентября опубликовала видео инцидента.

В одном из отделений «Альфа-банка» на Лермонтовском проспекте группа грабителей подорвала банкоматы и похитила из них 40 миллионов рублей. Преступление было совершено в 15.38 мск. За 30 секунд четверо неизвестных грабителей смогли подорвать банкоматы в холле здания и забрать деньги. После кражи грабители скрылись в неизвестном направлении. Полиция ищет преступников, по факту хищения денег возбуждено уголовное дело. МВД опубликовало видео взрывов банкоматов.