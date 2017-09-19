«Альфа-банк» подсчитал убытки от взрыва банкомата

Под покровом ночи злоумышленники взорвали банкомат на Лермонтовском проспекте столицы. Терминал принадлежал «Альфа-банку». В результате инцидента, произошедшего на первом этаже жилого дома, никто не пострадал, не считая кредитной организации.



В «Альфа-банке» уже подсчитали ущерб: из устройства злоумышленники похитили 15 миллионов рублей, еще пять уйдет на ремонт и новый банкомат – итого 20 миллионов.



Сейчас столичная полиция занимается поиском «потрошителей банкоматов». Известно, что грабителей было четверо, их лица были скрыты под масками.



