Арестованный замглавы ФСИН Олег Коршунов пожаловался на условия в СИЗО

Подозреваемый в крупной растрате государственных денег замглавы ФСИН Олег Коршунов жалуется на условия в изоляторе, где он сейчас находится. При этом заметно, что в Коршунове говорит офицер, а не преступник.

Профессиональный интерес у Олега Коршунова пока превалирует над его реальным статусом. Находясь в СИЗО тюрьмы «Лефортово», замглавы ФСИН обращает на детали, известные и волнующие прежде всего офицера ФСИН, сообщает РИА Новости.

С задержанным встретилась член Московской общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева и сообщила журналистам, что Коршунов жалуется на «жесткие» условия содержания, отсутствие качественных продуктов, диетического питания и доступа к телевизору. Ни одна майка в СИЗО не подошла Коршунову по размеру, поэтому комиссию он встретил в фуфайке.

При этом подозреваемый в мошенничестве хвалит в СИЗО медицинское обслуживание и вежливость персонала.