Адвокаты приговоренных по делу Немцова обжалуют приговор в Страсбургском суде

Сегодня Московский окружной военный суд вынес приговор обвиняемым по делу Немцова. Убийца политика Заур Дадаев вместо пожизненного срока получил 20 лет, его соучастники - от 11 до 19 лет колонии строго режима.

Защита намерена обжаловать приговор в Верховном суде и Европейском суде по правам человека.

"Конечно, мы обжалуем приговор. Дали 11 лет человеку, который ничего не совершал", - заявил "Интерфаксу" адвокат Хамзата Бахаева - Заурбек Садаханов. Впрочем, сомнения в виновности Бахаева выражали и представители потерпевшей стороны.

Адвокат признанного киллером Заура Дадаева – Шамсудин Цакаев - заявил, что суд исключил из материалов дела, предоставляемых присяжным, запись с камеры видеонаблюдения на подъезде, которая якобы доказывает его алиби, согласно этой записи, Дадаев в момент убийства находился у себя дома.



