Убийца Немцова получил 20 лет тюрьмы

Фигурантов дела об убийстве политика Бориса Немцова Московский окружной военный суд приговорил к тюремному заключению сроком от 11 до 20 лет.

Как сообщает РАПСИ, исполнитель убийства Заур Дадаев получил 20 лет тюрьмы, Анзор Губашев - 19, Шадид Губашев - 16, Темирлан Эскерханов - 14, Хамзат Бахаев - 11 лет. Все они будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Ранее присяжные по этому делу вынесли обвинительный вердикт. Согласно вердикту, никто из признанных виновными не заслужил снисхождения.

Бориса Немцова застрелили вечером 27 февраля 2015 года на пешеходной дорожке Большого Москворецкого моста.