Абхазия выплатит компенсацию семье убитого российского туриста

Премьер-министр Абхазии Беслан Барциц взял под личный контроль организацию доставки в Москву тела убитого российского туриста Андрея Кабанова и перелет его семьи. Ей также будет выплачена компенсация.



Кабанов отдыхал с семьей и друзьями (четверо взрослых и четверо детей), супругами Чижиковыми, в Гудаутском районе Абхазии. Около 12:20 11 июля на москвичей напали двое неизвестных в масках с огнестрельным оружием и ножом с целью грабежа. Но в результате возникшего конфликта москвичу Андрею Кабанову 1987 года рождения были нанесены два проникающих ножевых ранения в область грудной клетки, от которых он скончался в больнице. Нападавшие похитили двух женщин - жену Кабанова и ее подругу и детей. После проведения оперативных мероприятий они были освобождены в тот же день. Преступников задержать не удалось.

МВД Абхазии пообещало вознаграждение в миллион рублей за сведения, которые помогут найти и задержать убийц российского туриста. Заведено уголовное дело, расследование которого возглавил министр ведомства Аслан Кобахия.



