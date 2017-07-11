"Алтуфьевский стрелок" оказался бывшим полковником ГИБДД

В начале рабочего дня в одном из офисов, расположенных по адресу Алтуфьевское шоссе, дом 27, разыгралась кровавая драма: мужчина пришел на работу к своей сожительнице и убил ее на глазах у подчиненных.

Убийца выстрелил в свою жертву не мене четырех раз из наградного пистолета Макаров. После этого стрелок свел счеты с жизнью.

Как позже выяснилось, убийцей оказался бывший командир взвода Центра специального назначения ГИБДД, 51-летний полковник Анатолий Соломахин. 44-летняя жертва ранее рассталась с Соломахиным. По некоторым данным, она являлась его непосредственной начальницей. Любовники работали в одном ЧОПе, где и произошло убийство. Соломахин уволился из охранного предприятия несколькими неделями ранее. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).



