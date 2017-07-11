В суде объяснили, почему инвалид-колясочник получил реальный срок

После того, как приговор по делу инвалида-колясочника получил широкую огласку в СМИ, пресс-секретарь Тимирязевского суда Москвы Мария Прохорычева пояснила, почему Антон Мамаев получил 4,5 года колонии.

По словам представителя суда, Уголовный кодекс не предусматривает за разбойное нападение в составе группы лиц наказание, не связанное с лишением свободы. Вопрос о возможности исполнения наказания находится в компетенции ФСИН.

Антону Мамаеву поставлен диагноз «спинальная мышечная атрофия», он не может перемещаться без посторонней помощи, поэтому на дело он пошел с сообщником, который помог ему передвигаться и завладеть чужим мотороллером. Эксперты опасаются, что осужденный может умереть в колонии. Его нынешний вес составляет не более 20 кг. Генеральная прокуратура обещала проверить обоснованность вынесения приговора.



