Руководству ДС-банка предъявлены обвинения в растрате 585 миллионов

Ранее у ДС-банка Центробанк РФ отозвал лицензию, а 7 июля руководителям кредитной организации предъявлены обвинения в крупной растрате. По версии следствия, банкиры похитили 585 миллионов рублей.

О предъявлении обвинения топ-менеджерам ДС-банка сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко. По уголовной статье за растрату предстоит ответить перед законом и.о главы правления КБ "ДС-банк" Игорю Синюхину, президенту банка Федору Цырульнику, начальнику отдела кредитования Александру Вдовину и безработным Андрею Кузнецову и Виталию Вергизову, которые занимались поиском фирм-однодневок для банка.

В СК РФ отметили, что Синюхин, Вдовин и Кузнецов задержаны и взяты по арест, а Цырульник и Вергизов объявлены в розыск.