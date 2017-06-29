Подозреваемый в аварии с байкером на Кутузовском проспекте сделал заявление

Подозреваемый в совершении смертельного ДТП на Кутузовском проспекте 20-летний обладатель Mercedes ML Аркадий Смелов в Никулинском суде сделал заявление о своей невиновности.

"Из-за того, что водитель транспортного средства распространил ложные сведения, меня хотят посадить под арест", — заявил Смелов, передает Газета.Ру.

Подозреваемого виновника в ДТП с байкером на Кутузовском проспекте арестовали на 2 месяца. После аварии после аварии было принято решение о его отчислении из МГИМО.

В Москве в ДТП после столкновения с автомобилем Mercedes погиб 23-летний руководитель мотодвижения института МАДИ Аркадий Дымов. Авария произошла в ночь на понедельник в районе Кутузовского проспекта. Байкеры требуют расследования ДТП. Мотоциклисты собирались у здания МГИМО и на месте ДТП на Кутузовском шоссе.

Сегодня у здания Никулинского суда собрались мотоциклисты, которые знали погибшего в ДТП 23-летнего мотоциклиста. Они сообщили, что он был опытным и аккуратным на дорогах.