Байкеры собрались у МГИМО после ДТП с участием студента вуза

В Москве в ДТП после столкновения с автомобилем Mercedes погиб 23-летний руководитель мотодвижения института МАДИ Аркадий Дымов. Авария произошла в ночь на понедельник в районе Кутузовского проспекта.

В Mercedes находились несколько студентов МГИМО. По информации некоторых СМИ, участвовавшие в ДТП студенты вуза были якобы пьяны и пытались откупиться от полицейских. Байкеры требуют расследования ДТП. Мотоциклисты собрались сегодня у здания МГИМО и на месте ДТП на Кутузовском шоссе.

В пресс-службе управления ГИБДД РФ по Москве информацию об аварии подтвердили. Ведется проверка.

Руководство МГИМО ждет информацию от полиции по поводу возможного участия своего студента. Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия 24" проректор МГИМО Артем Мальгин.