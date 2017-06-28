Отец «пьяного мальчика» согласился на эксгумацию тела своего сына

Отец погибшего в ДТП «пьяного мальчика» заявил, что не возражает против эксгумации тела своего сына.

Такой вариант Роман Шимко допустил в разговоре с корреспондентом телеканала RT. Кроме того, Шимко заявил о своем желании отправить взятую у погибшего 6-летнего мальчика кровь на экспертизу в Германию.

Напомним, мужчина не согласен с выводами проведенной российскими правоохранительными органами экспертизы, свидетельствующими о том, что его сын в момент смертельного ДТП был пьян. Ранее в среду «Аргументы недели» писали, что интересы Романа Шимко вызвался защищать бывший детский омбудсмен Павел Астахов. В беседе с RT Шимко подтвердил данную информацию.