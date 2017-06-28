Павел Астахов защитит отца "пьяного мальчика" - шестилетнего ребенка, погибшего под колесами автмобиля автоледи в подмосковном Железнодорожном. В крови малыша в результате экспертизы был обнаружен этиловый спирт.

Мальчик погиб под колесами автомобиля 23 апреля 2017 года. По данным следствия, женщина, разогнавшаяся во дворе, где играли дети, до 40 км/ч, сбила малыша и протащила его 10 метров. Малыш умер до приезда скорой помощи.

По словам отца ребенка - сотрудника Росгвардии, его проинформировали о возбуждении уголовного дела по факту ДТП только спустя месяц. И позже появились уникальные результаты экспертизы. Согласно ей, в крови погибшего ребенка обнаружен этиловый спирт, содержание которого составляет 2,7% промилле.

Адвокат отметил, что содержание такого количества алкоголя в крови малыша ставит под сомнение достоверность экспертизы.