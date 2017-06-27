Ростовчанин угнал в Москве экскаватор, чтобы добраться до метро

За кражу экскаватора в Москве задержан 26-летний парень в Ростовской области. На угон спецтехники парень пошел не по своей воле: жизнь заставила. Мужчина не получал зарплату и захотел вернуться на родину.

Ростовчанин трудился в Москве экскаваторщиком, но зарплату ему не платили три месяца и он решил отправиться на родину, сообщает «Лента.ру».

Чтобы сэкономить на дороге до метро, парень воспользовался спецтехникой, которая была за ним закреплена. Объект, с которого направился в дорогу ростовчанин, находился на улице Борисовской. Он так и приехал в метро на экскаваторе, оставив машину у станции «Авиамоторная».

Было это в феврале, а 27 июня полиция нашла угонщика в Ростовской области. Японская спецтехника, которую нашли спустя несколько часов после угона, стоила полтора миллиона рублей и за угон парню придется ответить перед законом. Ростовчанин приехал на родину поездом, а чтобы доехать до села, в своем стиле решил угнать машину, по которой его и нашли.