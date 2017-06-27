Гонщицу Мару Багдасарян снова задержат и доставят в суд

Суд над скандально известной гонщицей Марой Багдасарян должен был состояться 26 июня, но судья вернул дело в Службе судебных приставов и Мару отпустили из зала суда, а слушания по ее делу перенесли.

По закону Мару Багдасарян ожидает арест на 15 суток из-за прогулов обязательных работ, к которым стритрейсершу приговорил суд.

О предстоящем задержании Мары Багдасарян сообщает «Лайф» со ссылкой на ее адвоката Давида Кемулария. Сейчас Мара находится в ГБУ "Жилищник", где она отрабатывает обязательные работы. Вскоре за гонщицей придут судебные приставы, чтобы доставить девушку в суд повторно для разбирательства касаемо ее прогулов.

К обязательным работам Мару приговорили за многократное нарушение ПДД и неуплату штрафов.