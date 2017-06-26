На юго-западе Москвы избит полицейский

Вечером 25 июня на улице Профсоюзная произошел конфликт между сотрудником отдела полиции по Гагаринскому району и двумя мужчинами. Сообщается, что полицейский находился не при исполнении.

Избившие полицейского с места происшествия скрылись. Сегодня подозреваемые в совершении преступления были задержаны.

Драка завязалась из-за едва не случившегося ДТП. Потерпевший полицейский 1992 г. рождения управлял автомобилем Porsche Cayenne, двое мужчин кавказской внешности, совершившие нападение, ехали на ВАЗ-2114. Как сообщают СМИ, травмы стражу порядка нанес водитель отечественной машины, 19-летний студент РЭУ имени Плеханова.