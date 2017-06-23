О трагедии в подмосковной Балашихе, где под колесами авто погиб шестилетний ребенок, «Аргументы недели» ранее сообщали. Эксперты наконец добрались и до разбирательств в отношении водителя авто.

До сих пор экспертиза и СМИ говорили только о скандальном факте в расследовании ДТП, когда в крови погибшего ребенка якобы обнаружили запредельное количество алкоголя, сообщает ТАСС.

Наконец-то у следствия появились вопросы и к виновнице трагедии, женщине, которая была за рулем авто и сбила мальчика. Автотехническая экспертиза 23 июня установила, что автоледи могла избежать наезда, если бы вовремя затормозила. Напомним, дама за рулем сбила ребенка и протащила его по дороге 10 метров.