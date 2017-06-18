Свидетели по делу о ДТП с «пьяным» мальчиком заявили об угрозах в свой адрес
18 июня 2017, 16:24 [ «Аргументы Недели» ]
Гражданам, проходящим в уголовном деле о ДТП с «пьяным» мальчиком как свидетели, угрожали неизвестные. Об этом очевидцы происшествия сообщили подмосковному омбудсмену Екатерине Семеновой.
Какие требования выдвигали к свидетелям угрожавшие, Семенова не уточнила. По словам правозащитника, она продолжит держать расследование гибели ребенка на контроле.
Напомним, в апреле в подмосковной Балашихе автомобиль насмерть сбил 6-летнего мальчика. На этой неделе были опубликованы результаты экспертизы, согласно которым ребенок в момент ДТП был пьян. В настоящее время в отношении следователей, устанавливавших обстоятельства данного инцидента, ведется служебная проверка.
Накануне «Аргументы недели» писали, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал передать дело о гибели мальчика в возглавляемое им ведомство.