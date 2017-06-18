Свидетели по делу о ДТП с «пьяным» мальчиком заявили об угрозах в свой адрес

Гражданам, проходящим в уголовном деле о ДТП с «пьяным» мальчиком как свидетели, угрожали неизвестные. Об этом очевидцы происшествия сообщили подмосковному омбудсмену Екатерине Семеновой.

Какие требования выдвигали к свидетелям угрожавшие, Семенова не уточнила. По словам правозащитника, она продолжит держать расследование гибели ребенка на контроле.

Напомним, в апреле в подмосковной Балашихе автомобиль насмерть сбил 6-летнего мальчика. На этой неделе были опубликованы результаты экспертизы, согласно которым ребенок в момент ДТП был пьян. В настоящее время в отношении следователей, устанавливавших обстоятельства данного инцидента, ведется служебная проверка.

Накануне «Аргументы недели» писали, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал передать дело о гибели мальчика в возглавляемое им ведомство.