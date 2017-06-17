Бастрыкин потребовал передать дело «пьяного» мальчика в СК
17 июня 2017, 22:01 [ «Аргументы Недели» ]
Уголовное дело по факту гибели в ДТП «пьяного» мальчика из Подмосковья должно быть передано в Следственный комитет. Об этом заявил глава ведомства Сергей Бастрыкин.
В настоящее время расследованием инцидента занимаются сотрудники МВД. Как узнали СМИ, Бастрыкин дал своим подчиненным поручение ходатайствовать о передаче дела в СК.
Ранее на этой неделе широкий общественный резонанс получили обнародованные результаты экспертизы, согласно которым 6-летний житель Подмосковья, который в апреле погиб под колесами автомобиля, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. В отношении полицейских, расследовавших дело о ДТП, сейчас проводится служебная проверка.