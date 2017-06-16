Главе подмосковного ГУМВД внесено представление после дела о «пьяном» мальчике

Прокуратура внесла начальнику подмосковного ГУ МВД РФ представление, поставив вопрос о передаче дела о ДТП в Балашихе, где погиб якобы "пьяный" шестилетний мальчик, в специализированный отдел.

Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

Ход дальнейшего расследования дела под личный контроль взял прокурор Московской области Алексей Захаров.

Ранее сообщалось, что следственными органами ГСУ СК России по Московской области инициирован вопрос о передаче в свое производство уголовного дела по факту ДТП, в результате которого погиб 6-летний мальчик, а эксперты заявили, что в крови погибшего малыша обнаружено 2,7 промилле алкоголя. Тело мальчика эксгумируют для перепроверки данных экспертизы. СК возбудил дело против поставивших заключение об опьянении сбитого в ДТП ребенка.