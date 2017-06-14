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У арестованного топ-менеджера "Роснано" нашли скрытую недвижимость на 3 млрд руб

14 июня 2017, 13:31 [ «Аргументы Недели» ]

У арестованного топ-менеджера "Роснано" нашли скрытую недвижимость на 3 млрд руб
pixabay.com

У арестованного за 700-миллионные хищения топ-менджера "Роснано" Андрея Горькова нашли элитную недвижимость, общая стоимость которой составила свыше трех миллиардов рублей.

Управляющий директор по инвестиционной деятельности «Роснано» Андрей Горьков подозревается в сокрытии 32 квартир, домов и целых зданий в Москве и области, сообщает паблик Mash. Правда, все накопленное непосильным трудом, сотрудник крупнейшей госкорпорации переписал вместе с братом Евгением на родителей и дочь Анну.

Откуда ни возьмись пожилые люди и молодая девушка стали собственниками восьмиэтажного здания в Звонарском переулке в Москве, стоимость которого оценивается почти в 600 млн руб., нескольких офисных помещений за 500 млн руб., коттедж и три земельных участка в поселке Красная Пахра за 100 млн руб., особняки в деревнях Беляниново и Михайловское. Общая стоимость загородного жилья составляет около 300 млн руб. Нашлась у стариков шестикомнатная квартира на Пречистенской набережной, а также апартаменты в ЖК "Седьмое Небо", ЖК "Алые паруса", ЖК "Болотниковская", на Хорошевском и Рублевском шоссе… и это далеко не полный список всего, чем владели братья Горьковы.

Один сейчас арестован при попытке бегства из страны, другой – Евгений – объявлен в розыск. По версии следствия, Андрей Горьков в период с 2011 по 2013 годы размещал на постоянной основе деньги общества в ООО КБ "Смоленский банк" под видом расчётно-кассового обслуживания, на самом же деле в целях финансирования деятельности банка. После того, как банк лишился лицензии (декабрь 2014 года), АО "Роснано" потеряло более 738 миллионов рублей. Однако буквально накануне отзыва лицензии, были выведены активы в пользу родного брата Горькова в виде объектов недвижимости общей стоимостью 400 миллионов рублей.

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В Москве-реке едва не утонула пьяная беременная дама

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«Если пишущий журналист плюет на собственную страну...»

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