Басманный суд отправил под арест до 9 августа управляющего директора по инвестиционной деятельности «Роснано» Андрея Горькова. Ему инкриминируют превышение полномочий и денежные махинации на 700 млн рублей.



Его задержали накануне в Москве при покупке авиабилета для вылета за границу. Сам он объяснил свой отъезд служебной командировкой в Китай, из которой собирался вернуться 15 июня.



Обвиняемый не признал своей вины и заявил, что не собирается скрываться от следствия, однако следствие придерживается иной точки зрения.



Ранее был объявлен в розыск его брат Евгений Горьков, который тоже проходит по делу о махинациях в госкорпорации. По месту регистрации найти его не удалось.



