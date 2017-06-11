Топ-менеджера «Роснано» арестовали по делу о махинациях на 700 млн рублей
11 июня 2017, 14:37 [ «Аргументы Недели» ]
Басманный суд отправил под арест до 9 августа управляющего директора по инвестиционной деятельности «Роснано» Андрея Горькова. Ему инкриминируют превышение полномочий и денежные махинации на 700 млн рублей.
Его задержали накануне в Москве при покупке авиабилета для вылета за границу. Сам он объяснил свой отъезд служебной командировкой в Китай, из которой собирался вернуться 15 июня.
Обвиняемый не признал своей вины и заявил, что не собирается скрываться от следствия, однако следствие придерживается иной точки зрения.
Ранее был объявлен в розыск его брат Евгений Горьков, который тоже проходит по делу о махинациях в госкорпорации. По месту регистрации найти его не удалось.