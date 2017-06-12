В Москве на антикоррупционной акции пострадал сотрудник ОМОН

Боец столичного ОМОНа был ранен при выполнении профессионального долга – он пытался пресечь беспорядки на Тверской улице, где в данное время проходит несанкционированный митинг оппозиционеров ФБК.

О ранении сотрудника ОМОНа пишет газета «Известия» со ссылкой на источник в полиции. Известно, что инцидент произошел на Тверской улице, где «антикоррупционеры» устроили несанкционированный митинг. Про акции оппозиционеров ФБК ранее «Аргументы недели» сообщали.

Омоновцу попал в глаза газ из перцового баллончика. Боец находится в машине «скорой помощи». Газ распылил один из активистов незаконной акции, которого пытался задержать сотрудник ОМОНа.