Под Иркутском полицейские гнались за браконьерами 120 километров по тайге (ВИДЕО)

В Тофаларском заказнике (Иркутская область) два местных жителя решили поохотиться на кабаргу (занесена в Красную Книгу). Полицейские выследили браконьеров и преследовали их 120 километров на лыжах.

полиции завершился успешно, оба Марш-бросокзавершился успешно, оба браконьера были взяты с поличным, передает «Вести.ру».