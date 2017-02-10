В Новочеркасске задержан разбойник с гранатой

Граната у преступника была настоящей, но воспользоваться ей при задержании бандит не успел. У полиции Новочеркасска есть основания предполагать, что задержанный причастен к целому ряду преступлений.

При задержании бандит оказал полицейским активное сопротивление, но гранатой воспользоваться не успел, пишет «РГ».

Наряд полиции заметил при патрулировании улиц города мужчину, похожего на фоторобот разыскиваемого преступника и приблизился к подозреваемому. Увидев полицейских, бандит достал гранату.

Прежде чем преступник сумел схватиться за чеку гранаты, майор Вячеслав Осипов перехватил руки бандита, а коллега майора, оперативник угрозыска Андрей Редько защелкнул на преступнике наручники.