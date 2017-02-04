В Екатеринбурге бандиты требовали дань с жителей многоэтажки

Жители многоквартирного дома в Екатеринбурге поразились наглости бандитов, которые решили взимать дань с проживающих в высотке автолюбителей, оставляющих свое авто во дворе.

Правда, представить они это попытались как организацию платной стоянки, даже поставили будку и развесили объявления, сообщает портал znak.com. За право оставлять транспортное средство под окнами дома новоявленные “предприниматели” требовали плату в размере пятидесяти рублей в день. Жильцы обратились в управляющую компанию, которая отключила с будке электричество, но это не только не помогло, но и навредило: бандиты стали встречать жильцов с оружием в руках. Тогда жители обратились в полицию.

В настоящий момент проводится проверка, личности злоумышленников устанавливаются.

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