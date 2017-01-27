В Крыму раскрыли незаконную сеть азартных игр

По уголовному делу об организации незаконного игорного бизнеса проходит семнадцать человек. Известно, что нелегальные казино банда открыла в пяти городах полуострова, заработав порядка 6 миллионов рублей.

Все задержанные – жители Республики Крым. Известно, что преступное сообщество организовали трое из них, сообщает РИА Новости.

Следствие выяснило, что первое подпольное казино криминальная троица открыла летом 2015 года. Затем в криминальный бизнес привлекли еще 14 человек, так как дело требовало расширения. И расширили: подпольные игры организовали в Симферополе, Керчи, Ялте, Феодосии, Евпатории, Красноперекопске и Джанкое. Полиция в рамках расследования провела 30 обысков в игорных залах, квартирах и офисах преступников. По закону преступникам грозит до 20 лет тюрьмы.