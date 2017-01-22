В Краснодарском крае девушку расстреляли из автомата

Причина столь жестокой расправы пока неясна, официальных комментариев силовиков нет, ведется расследование. Известно, что девушку убили 20 января в Новокубанске (Краснодарский край) и убийцу ищет полиция.

Девушка 21 года убита из автомата 20 января в Новокубанске, сообщает ТАСС.

Источник в полиции сообщает, что полиция ищет подозреваемого в жестоком убийстве, заведено уголовное дело. Известно, что дама убита на почве бытового конфликта, но что это за конфликт, после которого человека надо убивать из автомата, правоохранители не поясняют.

Пока никаких официальных версий убийства нет, как нет и официальных комментариев по этому факту.