Тридцатилетняя женщина готова была защищать своего супруга до последнего пальца, но бандиту хватило и одного. Дама потеряла часть конечности руки, но защитила мужа от напавшего на него хулигана.

Инцидент произошел поздно вечером 20 января в Десногорске Смоленской области. 30-летняя женщина увидела, как ее мужа возле подъезда бьет по лицу неизвестный мужчина. Отважная женщина бросилась мужу на помощь и так вцепилась в обидчика, что тот вынужден был откусить ей палец, лишь бы вырваться.

О своей беде дама рассказала на страничке «ВКонтакте» и поделилась фото покалеченной руки. Полиция выясняет личность того, кто нанес даме увечье.