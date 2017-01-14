Видео с хэштегом «Слабоумие и отвага» стало популярным в Интернете. Видео в сеть выложил очевидец инцидента Дмитрий Петров. На видеоролике видно, как автолюбитель нагло обгоняет автомобиль ДПС.

Автолюбитель под ником «Дмитрий Петров» разместил в соцсети «ВКонтакте» видеоролик, на котором неизвестный (пока неизвестный) лихач совершает сразу несколько безумств. Машина автохулигана нагло пересекает двойную сплошную и при этом обгоняет машину ДПС.

Выйдя на «встречку» после обгона служебной машины, лихач продолжает жать на «газ», поскольку сотрудники ДПС устремляются за ним в погоню. Исход погони пока не известен, но известно, что инцидент имел место на Бежецком шоссе под Тверью 14 января.