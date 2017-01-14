Омский судья, подозреваемый во взятке, совершил суицид

Федеральный судья Сергей Москаленко проходил по делу об убийстве бизнесмена Виктора Берга. Служитель правосудия, по версии следствия, взял у Берга перед покушением на того 8 миллионов рублей в качестве взятки.

Почти все фигуранты этого дела, за исключением самого убийцы, теперь уже мертвы. Берга застрелили, когда он хотел сесть в свой автомобиль, а Москаленко покончил с собой в тюрьме, сообщает «Лайф».

Виктор Берг, глава крупной строительной фирмы, находился под следствием и деньги судье дал, как уже было сказано, за помощь в смягчении приговора. Но неизвестный киллер «приговорил» Берга раньше суда.

Дело Берга было крупным не только по региональным меркам: бизнесмена подозревали в хищении более ста миллионов рублей у пайщиков долевого строительства и невыплате зарплаты.