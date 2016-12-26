Разбойники в Санкт-Петербурге выплатят своей жертве огромный штраф

В колонии два разбойника тоже отсидят, - один два года, другой - четыре. Но помимо этого преступники выплатят своей жертве 800 тысяч рублей за возмещение морального вреда. Такое решение принял Суд Петербурга.

Преступление, по которому принято судебное решение, было совершено 3 марта. Но цинизм преступников в том, что они дважды напали на одного и того же мужчину, сообщает пресс-служба Прокуратуры Петербурга.

3 марта злоумышленники подкараулили жертву в его автомобиле. Приставив к горлу мужчины нож, разбойники отобрали у него мобильный телефон и всю наличность – 48 тысяч рублей. Второе нападение произошло 22 марта, - в этот раз преступники жестоко избили потерпевшего.

Теперь разбойники заплатят жертве 800 тысяч рублей и 100 тысяч перечислят в пользу государства.