Под Самарой напали на начальника полиции и его жену

Жена полицейского погибла при нападении и ранен начальник отдела полиции города Отрадного. Покушение на семью полицейского произошло в ночь на 11 декабря, когда семья вернулась в загородный дом.

Известно, что на полицейского и его супругу напали четверо мужчин в масках, передает ТАСС.

Офицер оказал нападавшим активное сопротивление, но потерял сознание от удара. Когда офицер пришел в себя, то немедленно вызвал полицейский наряд и скорую, но спасти женщину медики не смогли.

Известно, что инцидент произошел в селе Смышляевка (Волжский район Самарской области). На месте нападения в настоящее время работает представитель руководства СК по Самарской области полковник Александр Оськин и группа криминалистов. Глава МВД Владимир Колокольцев направил в Самару сотрудников Главка для помощи следствию.