В Самаре подростка, расправившегося с собственной семьей, признали невменяемым

Пятнадцатилетний подросток, напавший с ножом на родителей и младшую сестру, был признан невменяемым по решению Кировского районного суда города Самары и отправлен на принудительное лечение.

Как стало известно в ходе следствия, причиной нападения стала бытовая ссора. Подросток напал с ножом на собственных родителей, а также тринадцатилетнюю сестру. Девочка и ее мать были госпитализированы с ранениями брюшной полости. Отец нападавшего от нанесенных сыном ран скончался на месте.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подростка в тот же день. В ходе допроса юноша признался в совершении преступления, назвав в качестве одного из поводов для убийства упреки со стороны родителей по поводу его плохой учебы.

Читайте также:

Другие криминальные новости

См. все новости дня