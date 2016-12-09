Росгвардия: наши сотрудники правомерно открыли огонь по дебоширам

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Жителю подмосковного Домодедова предъявили обвинение в убийстве ребенка
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Кортеж Эрдогана попал в аварию, есть раненые (ВИДЕО)
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Житель Твери заживо сгорел в сарае
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В руках у девочки-подростка загорелся смартфон
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Емельяненко провёл во Владивостоке мастер-класс для молодых бойцов ММА
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WADA: более тысячи российских спортсменов уличены в употреблении допинга
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Геннадий Зюганов: принятый бюджет не позволит выполнить поставленные президентом задачи
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Россиянин Доринов выиграл «бронзу» чемпионата мира по плаванию на короткой воде
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Андрей Сильнов готовится к рекордному прыжку
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Госдума РФ приняла бюджет на 2017-2019 годы
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Россиянке грозит тюрьма за то, что она съела поросенка
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Российского боксёра Алояна лишили серебряной медали Рио за допинг
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Игроки ЦСКА собрали полмиллиона для тренера, у которого погибла дочь
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«Зенит» и «Краснодар» сыграли заключительные матчи группового этапа ЛЕ
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Свердловский депутат предложил узаконить коррупцию и объяснил, почему
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СМИ: дочь тренера ЦСКА могла совершить суицид из-за предательства любимого
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Виталий Чуркин: на восстановление Сирии нужно $180 миллиардов
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Президенту Южной Кореи объявлен импичмент
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Курс евро достиг полуторагодового минимума
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Слуцкий после матча с «Тоттенхэмом» повздорил с болельщиком (ВИДЕО)
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В Гусеве мужчина устроил акт самосожжения на главной городской площади
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Минобороны РФ назвало нелепым заявление лидеров стран Запада по Алеппо
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Абдурахимов: в бою с Льюисом буду много двигаться и бить
|08.12 17:04
Емельяненко: Кубок Содружества собирает все больше представителей разных стран
|08.12 16:51
Четыре медали завоевали россияне во второй день ЧМ по плаванию на короткой воде
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Российские гандболистки проиграли румынкам на чемпионате Европы-2016
|08.12 16:39
В Ленобласти жестоко избили ветерана, сделавшего замечание
|08.12 16:20
Определились все участники 1/16 финала Лиги чемпионов
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Житель Красноярска решил покончить с жизнью, залив в себя монтажную пену
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ДТП произошло на платной трассе в Подмосковье, есть погибший