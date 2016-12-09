Росгвардия: наши сотрудники правомерно открыли огонь по дебоширам

Инцидент произошел 7 декабря в Ставрополе: наряд нацгвардейцев приехал успокоить дебоширов в одном из городских кафе, а те после предупредительного выстрела силовиков в воздух попытались отобрать у них оружие.

В Российской гвардии после проведенного расследования обстоятельств инцидента признали применение табельного оружия законным, пишет «Российская газета».

Служебная проверка выяснила, что сотрудники Росгвардии приехали по вызову в одно из ставропольских кафе и попытались урезонить хулиганов. Однако дебоширы оказали активное сопротивление, и даже выстрелы в воздух их не образумили. Когда нарушители спокойствия попытались обезоружить гвардейцев, те открыли огонь, ранив хулиганов в ноги. Врачи оказали пострадавшим помощь, а действия стражей порядка признаны законными. Более того, гвардейцев наградят, а хулиганы ответят перед законом за противодействие стражам порядка.