В Туле найден мертвый младенец в салоне авто

Труп трехмесячного ребенка был обнаружен полицией в ночь на 9 декабря в салоне автомобиля, припаркованного на улице Оружейной в Туле. Сообщается, что рядом с телом младенца спала его мать и сожитель дамы.

Мать погибшего ребенка, женщина 35 лет, находилась в салоне автомобиля со своим 29-летним любовником и приятелем 42–х лет, сообщает портал myslo.ru.

Следствие установило, что накануне, 7 декабря, вся компания колесила по Туле на автомобиле, периодически употребляя спиртное. Вечером они остановились у продуктового магазина, чтобы украсть детское питание: малыш давно хотел есть. Сожитель мамаши пошел «на дело», но его действия заметили сотрудники торговой точки и вызвали полицию. Стражам порядка даже искать вора не пришлось: машина «криминальной троицы» не была поставлена на ручной тормоз, а потому покатилась и врезалась в соседнее авто как раз в тот момент, когда прибыл наряд полиции.

Полицейские задержали за кражу горе-вора и обнаружили в машине труп младенца с признаками удушения. Проходит доследственная проверка всех обстоятельств дела.