В Подмосковье у памятника обнаружили тело младенца

В деревне Ботово в Подмосковье было найдено тело младенца. Труп был завернут в обгоревший пакет и оставлен около одного из памятников, посвященного погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Трупик наша жительница деревни. В шоке она позвонила в дежурную часть ОМВД России по Волоколамскому району.

Точная причина смерти младенца будет установлена после судебно-медицинской экспертизы. В настоящее время ведутся поиски матери ребенка.

Читайте также:

В Хабаровском крае женщина родила в поезде и выбросила малыша из вагона.

У жительницы Нижнекамска украли грудного ребенка, когда она пришла в храм договориться о крещении и встала на молитву.



