Массовые задержания террористов проходят в настоящее время в Актюбинске (Актобе, Казахстан). Спецназ республиканского Комитета нацбезопасности (КНБ) провел несколько задержаний в районах города.

Местные СМИ сообщают, что спецназ КНБ работает сейчас в районе завода по переработке нефти, но задержания уже прошли в различных районах Актюбинска.

Задачи спецоперации и ее конечные цели пока не разглашаются. Известно, что силовики начали расследование по делу о нефтедобыче и религиозные радикалы здесь не при чем.

Напомним, в июне в Актобе произошел ряд террористических актов, в результате которых было убито семь человек и 38 ранено. В республике до января 2017 года объявлен повышенный, «желтый» уровень террористической угрозы.