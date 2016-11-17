В Казахстане станут приплачивать тем гражданам, кто борется с терроризмом
17 ноября 2016, 07:57 [ «АН-онлайн» ]
Денежную премию в размере от 750 до 1000 минимальных зарплат (МРП) получит гражданин Казахстана, если его информация поможет предотвратить террористический акт или поспособствует поимке его организатора.
Власти Республики Казахстан приняли решение поощрять борцов с терроризмом денежными премиями, передают РИА Новости.
Если учесть, что МРП в республике равен 2121 тенге (это около $6,2), то деньги немалые. Указанная премия полагается отныне тем гражданам, чья информация поможет предотвратить террористический акт. Соответствующее постановление о выплатах вступит в силу 1 января 2017 года.
В законе сказано, что гражданин, которому причитается вознаграждение, должен быть извещен об этом администрацией в течение трех дней. Инициатор закона – комитет госбезопасности Республики Казахстан (КНБ).