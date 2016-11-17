В Казахстане станут приплачивать тем гражданам, кто борется с терроризмом

Денежную премию в размере от 750 до 1000 минимальных зарплат (МРП) получит гражданин Казахстана, если его информация поможет предотвратить террористический акт или поспособствует поимке его организатора.

Власти Республики Казахстан приняли решение поощрять борцов с терроризмом денежными премиями, передают РИА Новости.

Если учесть, что МРП в республике равен 2121 тенге (это около $6,2), то деньги немалые. Указанная премия полагается отныне тем гражданам, чья информация поможет предотвратить террористический акт. Соответствующее постановление о выплатах вступит в силу 1 января 2017 года.

В законе сказано, что гражданин, которому причитается вознаграждение, должен быть извещен об этом администрацией в течение трех дней. Инициатор закона – комитет госбезопасности Республики Казахстан (КНБ).