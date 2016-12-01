На Урале сотрудник полиции из ревности убил врача и свел счеты с жизнью

В Свердловской области разыгралась кровавая драма, которая унесла жизни двух человек. Произошло это после того, как один из местных жителей узнал о неверности своей супруги.

По предварительной версии следственных органов, мужчина, являвшийся сотрудником полиции, случайно обнаружил переписку своей жены с врачом, работающим в одной из местных больниц. Полицейский решил положить этому конец и, прихватив табельное оружие, отправился в медучреждение, чтобы разобраться с соперником.

Застрелив врача, мужчина позвонил супруге с его телефона и сообщил о его смерти. После этого полицейский свел счеты с жизнью.

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