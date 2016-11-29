Иркутский пенсионер пять лет насиловал детей

Приговор Иркутского суда – 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вынесен в отношении 68-летнего местного жителя, который в течении пяти лет насиловал двоих детей, снимая все на видео.

Осужденный дедушка не только совершал сексуальное насилие в отношении детей, но и занимался изготовлением порнографической продукции. Все свои сексуальные извращения он старательно снимал на видео и фотографировал, передает портал Inforeactor.ru.

О преступлениях стало известно только в 2015 году, когда в полицию обратились родители одного из потерпевших детей. Пенсионер-растлитель сам сделал все для работы обвинения: его видео и фотоматериалы изъяло следствие и признало старого извращенца виновным по 30 эпизодам преступлений.